ВОЙНА В Украине Мишенями террористов были гражданские объекты: Зеленский призывает Запад предоставить оружие для защиты

2023-01-15 12:00

Украинский лидер подчеркнул, что остановить российский террор можно, и это нужно делать на поле боя.

После массированного удара, который нанесла Россия в субботу, 14 января, по украинским городам президент Украины Владимир Зеленский обратился к международным партнерам с призывом не сомневаться в поставках Украине того оружия, которое поможет уже в этом году привести к поражению государство-террориста.

Об этом он говорил в своем вечернем обращении.

Украинский лидер перечислил города и регионы, которые сегодня стали мишенями для российских агрессоров – Киев, Харьков, Одесса, Кривой Рог, Днепр, Винница, Ладыжин, Янтарь, Львовщина, Хмельницкий.

"Повсюду – гражданские объекты! В городе Днепре в результате этого российского удара разрушен жилой дом. Обычная панельная девятиэтажка, которых достаточно много в разных городах Восточной и Центральной Европы. Все этажи этого дома – со второго до девятого – упали от взрыва российской ракеты", – подчеркнул президент.

По его словам, удалось спасти десятки людей – раненых и травмированных, которым теперь оказывается медицинская помощь. Среди них – дети, самой маленькой девочке – три года.

“Разбор завалов продолжается и будет продолжаться всю ночь. Сколько всего людей под завалами пока неизвестно. К сожалению, список погибших растет с каждым часом...” — заметил Зеленский, выразив соболезнования родным и близким.

Украинский лидер подчеркнул, что остановить российский террор можно, и это нужно делать на поле боя.

"Что для этого нужно? То оружие, которое есть на складах у наших партнеров и которого так ожидают наши воины. Любые уговоры или просто истекающее время не способны остановить террористов, методично убивающих наших людей ракетами, купленными в Иране дронами, своей артиллерией, танками и минометами. Весь мир знает, что и как способно остановить сеющих смерть”, — подчеркнул он.

В своем обращении Зеленский заметил, что дом в Днепре, в который попала российская ракета, расположен на улице, называемой Набережной Победы.

“Когда давали такое название этой улице, имели в виду победу над нацистами во Второй мировой войне. Рашисты переняли все от того врага свободного мира. Это очевидно. И мы должны сделать все, чтобы остановить рашизм так же, как свободный мир в свое время остановил нацизм”, — сказал президент, выразив благодарность всем, кто в этом помогает.

В частности, в этом контексте Зеленский отметил свой сегодняшний разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком о "некоторых очень важных вещах для нашей обороны".

"Детали будут позже. Но это весомо. Это действительно то, что нужно. И я верю, что аналогичные решения все же будут приняты другими нашими партнерами – понимающими, почему нельзя давать такому злу никакого шанса. Так как такое зло не знает границ”, — заявил украинский президент.