Мир Война в Украине может определить будущее всей Азии, - премьер-министр Японии

2023-01-16 12:28

Исход захватнической войны эрефии против Украины может определить будущее Азии. Об этом во время визита в Вашингтон заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщает BBC.

При этом, он указал на уроки войны, которые могут вынести для себя страны Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. А именно то, что безопасность одной страны, касается многих и вспомнил о нарастающей угрозе от КНДР.

"Ситуация в Японии и вокруг становится все более серьезной с попытками в одностороннем порядке силой изменить статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и с ростом ядерного и ракетной активности Северной Кореи", - сказал он.

Кисида приехал в Вашингтон после того, как Япония объявила об отмене своего военного бюджета из-за действий КНДР, запускающей ракеты в направлении японских городов и Китая, что в свою очередь оказывает военное давление на Тайвань.