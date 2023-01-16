ВОЙНА В Украине В ДТЭК заявили, что пока будут действовать и плановые, и экстренные отключения света

2023-01-16 11:33

В стране будут действовать не только плановые, но и экстренные отключения света, – исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

«К сожалению, произошло существенное уменьшение генерации электроэнергии.

В связи с тем, что повреждения из-за ракетных ударов были значительны, нужно готовиться к тяжелым дням, а возможно и неделям, чтобы иметь возможность частично восстановить то, что было повреждено».

Напомним, ранее в результате ракетной атаки по территории Украины было зафиксировано повреждение электросетей в ряде областей. В частности, рашисты ударили по двум тепловым электростанциям. Одна из них приостановила производство электроэнергии.