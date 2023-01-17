ВОЙНА В Украине Количество погибших в Днепре выросло до 44 - мэр

2023-01-17 17:30

Сегодня под завалами дома было найдено тело погибшего ребенка. Общее число жертв достигло 44 человек.

Из-под завалов разрушенного российским ракетным ударом многоэтажного дома Днепре извлечены тела 44 погибших. Об этом 17 января сообщил мэр города Борис Филатов.

Ранее сообщалось, что под завалами дома найдено тело погибшего ребенка и число жертв достигло 41.

Напомним, во время атаки 14 января одна из пяти запущенных Россией ракет Х-22 попала в девятиэтажный дом в Днепре, уничтожив целый подъезд. Более 200 квартир было разрушено.

Спасательная операция в Днепре продолжается более 63 часов, обломки разрушенного российской ракетой дома разобраны на 90%.