ВОЙНА В Украине Аварийные отключения действуют в шести регионах. Какая ситуация со светом в Украине сейчас

2023-01-17 19:00

Сегодня в энергосистеме Украины наблюдается значительный дефицит. Аварийные отключения действуют уже в 6 регионах.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"По состоянию на 10.30 17 января сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме, особенно в утренний и вечерний пики потребления", - говорится в сообщении.

По данным компании, в настоящее время из-за превышения лимитов потребления электроэнергии уже применены аварийные отключения в шести областях Украины.

"Также из-за неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер, обледенения проводов) в центральных регионах есть локальные отключения в сетях операторов систем распределения, питание восстанавливается", - добавили в "Укрэнерго".

Ранее в ДТЭК предупредили, что необходимо готовиться к "трудным дням" из-за уменьшения генерации. Поэтому будут действовать не только плановые, но и аварийные отключения света.

Напомним, в настоящее время дефицит генерации в энергосистеме после последней ракетной атаки РФ огромен, поэтому по Украине могут быть применены экстренные отключения света.