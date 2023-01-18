ВОЙНА В Украине Экс-командующий НАТО о поставках танков для ВСУ: здорово, что передадим 10, но нужно 500

2023-01-18 16:00

Западные партнеры должны предоставить Украине больше танков и артиллерии для борьбы с российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экс-командующего силами НАТО в Европе Уэсли Кларка в комментарии CNN.

Генерал в отставке считает, что Запад должен усилить поддержку, особенно после ракетного удара по Днепру. Кларк призвал предоставить украинским войскам больше оружия, поскольку российский диктатор Владимир Путин готовится объявить новую волну мобилизации.

"Здорово, что мы передадим им 10 танков из Великобритании. Десять танков? Украине нужно 300, 500 танков. Здорово, что мы пытаемся послать им еще несколько гаубиц. Этого не достаточно. Мы должны серьезно отнестись к этому", - сказав экс-командующий НАТО.

Напомним, недавно Британия официально подтвердила, что предоставит Украине эскадрон танков Challenger 2, а также артиллерийские системы.