ВОЙНА В Украине Кто контролирует Соледар и Бахмут: в Белом доме сообщили о жестоких боях и описали ситуацию

2023-01-19 17:00

В последние дни россияне развили постепенный прогресс, однако это далось им дорогой ценой.

В районе Соледара и Бахмута 18 января продолжаются жестокие боевые действия и российские войска не имеют полного контроля ни над одним из этих городов.

Об этом представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил во время телефонного брифинга 18 января.

"Я скажу вам, что по состоянию на сегодняшнее утро (по американскому времени – ред.) мы не оцениваем, что они (россияне – ред.) фактически завладели обоими городами в одностороннем порядке", – сказал представитель Белого дома.

Он добавил, что в этом районе Донетчины "ведутся жестокие бои", особенно возле Соледара. По оценке американцев, контроль над территорией города – спорный.

Кирби также рассказал, что в последние дни оккупанты развили постепенный прогресс, однако это далось им дорогой ценой. Ведь враг фактически забрасывает телами своих бойцов позиции украинских войск.

Также сообщается, что усилиями противника руководит в основном ЧВК "Вагнер" при определенной поддержке российских военных. Представитель Белого дома отметил, что "Пригожин хочет, чтобы он считался более актуальным и незаменимым на поле боя", чем традиционные вооруженные силы России. Поэтому между Минобороны страны и группировкой "Вагнер" сохраняется напряженность, добавил Кирби.

Напомним, в ВСУ 17 января назвали "бравадым" заявление оккупантов о якобы захвате ими Соледара. Даже там, где враг продвинулся, защитники Украины ведут по нему перманентный огонь из артиллерии.

Ранее в Госдепе США объясняли, что заявления российских властей о контроле над Соледаром, не имеющим никакого стратегического значения, нужны для демонстрации успехов в войне после серии поражений.

Американские аналитики объясняли, что даже полный захват российскими войсками Соледара не означает неизбежное окружение врагом Бахмута.