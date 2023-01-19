ВОЙНА В Украине Украинские защитники за сутки отбили 14 попыток врага атаковать и уничтожили вертолет Ка-52

2023-01-19 11:34

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах 14 населенных пунктов: Белогоровка Луганской области и Терны, Верхнекаменское, Соледар, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Водяное, Марьинка, Победа, Парасковеевка на Донетчине. Об этом 19 января сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке.

Отмечается, что противник нанес 25 авиационных ударов и совершил более 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Угроза нанесения авиационных и ракетных ударов орков по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины", - подчеркнуло военное руководство.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка не изменилась.

"В приграничных с Украиной районах наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил эрефии и республики Беларусь продолжают выполнять задачи. Таким образом, противник демонстрирует свое присутствие вблизи государственной границы", - отметили в Генштабе.

При этом враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Также многочисленные вражеские атаки из разных видов оружия зафиксированы на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях.

Украинская авиация за сутки 18 января нанесла 13 ударов по районам сосредоточения противника и три - по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Сбит вражеский вертолет Ка-52 и БпЛА Мерлин-ВР.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, пять районов сосредоточения оккупантов, склад боеприпасов и два других важных объекта врага.