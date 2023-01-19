ВОЙНА В Украине "Жизнь в Крыму и флота рф станет некомфортной", — генерал США о передаче ВСУ бомб GLSDB

2023-01-19 21:30

Экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что с помощью управляемых снарядов GLSDB, которые могут войти в новый пакет помощи, ВСУ будут наносить удары по российским кораблям, авиабазам и «ремонтным бригадам» возле Керченского моста.

Новый пакет военной помощи, о котором США должны объявить 20 января, может существенно усложнить жизнь оккупантов в Крыму. Об этом в своем микроблоге Twitter написал экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

В частности, американский генерал в отставке решил прокомментировать материал издания Politico, в котором утверждалось, что Белый дом включит в новый пакет военной помощи малогабаритные высокоточные боеприпасы GLSDB, дальность стрельбы которых составляет до 150 километров.

"В пакет, скорее всего, войдут несколько восьмиколесных бронированных боевых машин Stryker, созданных компанией General Dynamics Land Systems, а также наземные бомбы малого диаметра, радиус действия которых составляет около 100 миль. По словам двух собеседников, в этот пакет не войдет армейская тактическая ракетная система большой дальности, которая может поражать цели глубоко за российскими линиями фронта в Крыму или на Донбассе", — говорилось в материале Politico.

Бен Ходжес, комментируя публикацию издания, отметил, что передача Украине управляемых снарядов существенно усложнит жизнь оккупантов в Крыму.

"GLSDB (наземные бомбы малого диаметра) сократят убежище для россиян. Жизнь вот-вот станет очень некомфортной для российского флота, авиации и поставщиков боеприпасов в Крыму, вдоль сухопутного коридора, и, надеюсь, вскоре для ремонтных бригад на Керченском мосту", — написал генерал США в отставке в своем микроблоге.

Отметим, что 18 января издание The New York Times сообщило о готовности Белого дома передать Украине вооружение, с помощью которого ВСУ смогут поражать военные объекты ВС РФ в оккупированном Крыму. По данным журналистов, подобная помощь может укрепить позиции Киева в переговорах с Россией.

Днем ранее, 18 января, военный аналитик Def Mon, комментируя возможную передачу Украине бомб GLSDB, отметил, что ВСУ смогут поражать цели на территории всей материковой Украины, включая временно оккупированные территории, север Крыма и приграничную территорию России.