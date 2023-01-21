ВОЙНА В Украине "Гибнут люди": Зеленский раскритиковал позицию Шольца относительно поставок танков Украине

2023-01-21 12:00

Президент заверил, что танки Leopard не поедут по территории Российской Федерации, ведь Украина защищается.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал позицию федерального канцлера Германии Олафа Шольца относительно поставок тяжелых танков для ВСУ. Эта техника нужна нашей стране для защиты, и она "не поедет" по территории РФ.

Соответствующее заявление Зеленский сделал в интервью порталу Tagesschau. Лидер Украины заявил: "Ну смотрите, ребята, вы взрослые, конечно, можете там еще полгода говорить, меряться влиянием, но у нас каждый день гибнут люди. А можно не если да кабы, а просто: "Ты можешь дать "Леопарды"? Ну дай". Мы же не наступаем. "Леопарды" эти, если кто-то переживает, не поедут по территории Российской Федерации. Мы защищаемся".

Поставки танков Leopard Украине: последняя информация

Многие европейские страны, включая Польшу и Финляндию, выразили готовность передать Украине танки Leopard. Но для этого, согласно закону об экспорте вооружения, нужно разрешение Германии. Однако правительство ФРГ пока не одобрило поставки.

По данным издания Suddeutsche Zeitung, Берлин отправит Leopard для ВСУ, если Вашингтон согласится передать М1 Abrams. Это требование Шольц якобы озвучил в разговоре с президентом США Джо Байденом ранее на этой неделе.

На форуме в Давосе канцлер Германии уклонился от ответа на вопрос о поставках Leopard, пообещав поддерживать Украину, сколько потребуется.

Премьер-министр Польши после выступления Шольца заявил, что Варшава отправит немецкие танки для ВСУ даже без одобрения Берлина.

По словам нового министра обороны Германии Бориса Писториуса, поставки Leopard не должны быть привязаны к отправке M1 Abrams. Немецкие танки могут передать отдельно.

Вчера, 19 января, в Бундестаге не поддержали предложение парламентской группы ХДС/ХСС проголосовать за поставки Leopard в Украину.

Как сообщил сегодня министр обороны Великобритании Бен Уоллес, одна из стран официально запросила у Берлина разрешение на отправку Leopard для ВСУ. Однако подробностей он не раскрыл.