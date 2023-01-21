ВОЙНА В Украине Линия фронта приближается к Кременной - Гайдай

2023-01-21 18:00

 

Украинские военные постепенно продвигаются на Луганщине. Линия фронта приближается к городу Кременная.

Возле Кременной продолжаются тяжелые бои. Украинские военные постепенно продвигаются, линия фронта приближается к городу. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телеканала Freedom.

"Россияне отправляют в атаку зэков даже по минным полям... Оккупанты бросают туда дополнительные резервы, потому что понимают, что линия фронта приближается к Кременной", - отметил он.

По словам Гайдая, россияне оставляют на поле боя даже погибших кадровых военных, не говоря уже о "вагнеровцах".

Он добавил, что Лисичанский НПЗ военные РФ используют в качестве плацдарма.

Ранее сообщалось, что Силы спецопераций отбили атаку РФ под Кременной.

Напомним, по информации ОВА, возле Кременной россияне могут готовить провокации.

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