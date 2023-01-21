Украинские военные постепенно продвигаются на Луганщине. Линия фронта приближается к городу Кременная.
Возле Кременной продолжаются тяжелые бои. Украинские военные постепенно продвигаются, линия фронта приближается к городу. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телеканала Freedom.
"Россияне отправляют в атаку зэков даже по минным полям... Оккупанты бросают туда дополнительные резервы, потому что понимают, что линия фронта приближается к Кременной", - отметил он.
По словам Гайдая, россияне оставляют на поле боя даже погибших кадровых военных, не говоря уже о "вагнеровцах".
Он добавил, что Лисичанский НПЗ военные РФ используют в качестве плацдарма.
Ранее сообщалось, что Силы спецопераций отбили атаку РФ под Кременной.
Напомним, по информации ОВА, возле Кременной россияне могут готовить провокации.