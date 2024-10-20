Политика В Конгрессе США считают, что использование путиным войск КНДР должно быть "красной линией"

2024-10-20 13:30

 

Глава комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер призвал президента США Джо Байдена признать использование войск Северной Кореи против Украины "красной линией" для США и НАТО.

Об этом сообщил Майк Тернер в соцсети X.

Согласно сообщению, конгрессмен обратился к Байдену с соответствующим письмом.

Он интересуется, почему администрация не смогла оперативно проинформировать Конгресс "о движении северокорейских войск в Россию".

Тернер отметил, что использование северокорейских войск против Украины должно быть красной линией для Соединенных Штатов и НАТО.

Напомним, по данным ГУР, около 11 тысяч северокорейских пехотинцев проходят подготовку на востоке России с целью отправки на войну против Украины. Они начнут воевать уже в ноябре.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к партнерам с призывом.

Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что "это свидетельствует об уровне отчаяния" руководителей РФ.

В НАТО не исключают, что солдаты из КНДР могут оказаться на поле боя в Украине. Однако сейчас в альянсе нет подтверждения их участия.

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