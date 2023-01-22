Украина готовится к вероятному новому масштабному нападению роССии весной, - Резников

Украина готовится к потенциальному масштабному нападению России этой весной, заявил министр обороны Алексей Резников.

Об этом он сказал в интервью украинской службе "Голос Америки".

Министр обороны Украины подчеркнул, что Украина готовится к потенциальному масштабному нападению России весной, и партнерам об этом известно: "Мы давно об этом говорим, и наша разведка, и аналитики, и генеральный штаб, поэтому мы, конечно, к этому готовимся, мы, конечно, сигнализировали это нашим партнерам, мы с ними – на одной странице в восприятии всех этих рисков".

Резников добавил, что украинские военные уже находятся на территории США, начали процесс обучения на системах противовоздушной обороны Patriot. "Они должны его завершить радикально скорее, чем это предусмотрено традиционными стандартами, поэтому держим кулаки", - сказал министр.

"Нам главное, чтобы их предоставили на полигоны, где будут готовиться наши подразделения, и они будут готовы к сдерживанию возможного повторения наступления, условно говоря, в начале весны этого года", - добавил Резников.