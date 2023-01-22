ВОЙНА В Украине "Введение в заблуждение и манипуляция": Минобороны обратится в СБУ из-за материала о закупках продовольствия

2023-01-22 13:00

Минобороны ответило на информацию в СМИ, что ведомство закупает продукты для военных в 2-3 раза дороже, чем в магазинах, назвав это ложью и манипуляцией и обещает обратиться в СБУ.

Источник: Минобороны

Дословно: "Сведения о содержании закупок услуг питания, которые получили распространение в публичном пространстве, распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение.

Министр обороны Алексей Резников вчера (21 января - ред.) лично обратился к председателю комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки с просьбой провести заседание комитета и заслушать информацию о порядке, обстоятельствах и результатах закупки услуги питания военнослужащих на 2023 год с участием представителей НАБУ и ГБР".

Детали: Министерство обратится в СБУ, чтобы те провели расследование по материалу, в котором говорится о покупке продуктов по завышенным ценам.

Ведомство отметило, что у них нулевая толерантность к коррупции.

Подробности они обнародуют после заседания комитета Рады.

Напомним:

- 21 января в СМИ появилась информация, что Министерство обороны закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева, сообщают СМИ.

- Соглашение на такие закупки подписал директор департамента госзакупок Богдан Хмельницкий.

- До этого Хмельницкий оказался одним из фигурантов дела о хищении 580 тысяч долларов средств министерства при закупке военной амуниции.