ВОЙНА В Украине Украина создает новые воинские группировки с тяжелыми танками Leopard 2 и Challenger

2023-01-23 08:26

Украина создает новые воинские соединения под оснащение их натовским вооружением. Об этом в комментарии CNN заявил командующий Объединенных сил Сергей Наев.

По его словам, следующий этап этой войны будет о танках, и речь идет не о старых Т-72, ​​а о более современных машинах, таких как немецкие Leopard 2 и британские Challenger.

"Конечно, нам нужно большое количество западных танков. Они намного лучше советских образцов и могут помочь нам продвинуться. Мы создаем новые воинские части. И от их боеготовности будут зависеть наши дальнейшие действия. Поэтому помощь Запада чрезвычайно важна", - заявил Наев.

Он пояснил, что подразделениям необходимо научиться пользоваться новой техникой и интегрировать ее в существующие формирования.

"Все подразделение должно быть оснащено одинаковой машиной, поэтому целый батальон, например, должен быть оснащен БМП Bradley, или Leopard - если мы их получим", - добавил Наев.

Ранее американское издание Business Insider сообщило, что Министерство обороны Германии умышленно откладывало проведение инвентаризации имеющихся танков Leopard, чтобы не создавать дополнительных ожиданий и давления на правительство относительно их возможной передаче Украине. По данным издания, такое распоряжение отдалось только сейчас, с приходом нового главы Минобороны.

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