ВОЙНА В Украине Нидерланды и Дания передадут Украине танки Leopard 2

2024-01-17 18:26

Нидерланды и Дания подготовили два первых танка Leopard 2 A4 для передачи Вооруженным силам Украины.

"Первые два из 14 танков Leopard 2 A4 для Украины прошли капитальный ремонт на немецком заводе Rheinmetall. Нидерланды и Дания заказали ремонт этих танков в прошлом году. Теперь они отправятся в Польшу для обучения украинских военных", - говорится в сообщении оборонного ведомства Нидерландов.

Отмечается, что в ближайшие месяцы Rheinmetall также подготовит к развертыванию еще 12 танков. Согласно действующему графику, танки с запчастями и боеприпасами будут доставлены в Украину этим летом.

В министерстве обороны также напомнили, что Нидерланды входят в международную танковую коалицию, которая поставляет Украине боевые танки. Ранее Нидерланды закупили для Украины танки Leopard 1 вместе с Данией и Германией.