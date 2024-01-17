ВОЙНА В Украине Нидерланды и Дания передадут Украине танки Leopard 2

2024-01-17 18:26

 

Нидерланды и Дания подготовили два первых танка Leopard 2 A4 для передачи Вооруженным силам Украины.

"Первые два из 14 танков Leopard 2 A4 для Украины прошли капитальный ремонт на немецком заводе Rheinmetall. Нидерланды и Дания заказали ремонт этих танков в прошлом году. Теперь они отправятся в Польшу для обучения украинских военных", - говорится в сообщении оборонного ведомства Нидерландов.

Отмечается, что в ближайшие месяцы Rheinmetall также подготовит к развертыванию еще 12 танков. Согласно действующему графику, танки с запчастями и боеприпасами будут доставлены в Украину этим летом.

В министерстве обороны также напомнили, что Нидерланды входят в международную танковую коалицию, которая поставляет Украине боевые танки. Ранее Нидерланды закупили для Украины танки Leopard 1 вместе с Данией и Германией.

subscriber subscriber

Еще по теме

"Настоящая проблема": Блинкен предупредил о рисках непредоставления Украине помощи США

2024-01-17 16:05

Белый дом поддержал использование $300 млрд активов рф на помощь Украине — СМИ

2024-01-11 16:48

За сутки армия Украины ликвидировала еще 830 вражеских солдат и офицеров - потери рф приближаются к 370 тыс

2024-01-11 14:29

Естонія протягом років планує надавати військову підтримку Україні в розмірі 0,25% ВВП

2024-01-10 15:38

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Нидерланды и Дания передадут Украине танки Leopard 2

2024-01-17 18:26

Запуск е-реестра военнообязанных ускорит обмен информацией в армии, - Умеров

2024-01-17 17:37

документ За рік кількість визнаних ВЛК непридатними до військової служби зросла у два рази, — НАЗК

2024-01-17 15:38

Как зимние холода изменят ситуацию на фронте - разведка Британии озвучила главные плюсы и минусы

2024-01-17 14:31
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Нидерланды и Дания передадут Украине танки Leopard 2 2024-01-17 18:26
Запуск е-реестра военнообязанных ускорит обмен информацией в армии, - Умеров 2024-01-17 17:37
документ За рік кількість визнаних ВЛК непридатними до військової служби зросла у два рази, — НАЗК 2024-01-17 15:38
Как зимние холода изменят ситуацию на фронте - разведка Британии озвучила главные плюсы и минусы 2024-01-17 14:31