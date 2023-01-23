ВОЙНА В Украине Немецкие СМИ выяснили, сколько танков Leopard 2 Берлин может в ближайшее время передать Украине

2023-01-23 15:37

На вооружении Германии имеется 212 исправных танков Leopard 2 различных модификаций, из которых в ближайшее время Украине смогут передать 19 танков Leopard 2A5. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на свои источники.

Журналисты получили перечень всех моделей танков Leopard 2, которые есть у Германии. Этот перечень был составлен еще в начале лета 2022 года на случай принятия решения об их передаче Украине.

Согласно списку, всего Бундесвер имеет 312 танков Leopard 2, из которых 99 в мае прошлого года находились в ремонте, а один уже был списан.

Кроме них, в списке 212 моделей Leopard 2. Среди них различные модели 2А5, 2А6, 2А7 и 2А7V, которая является самой современной версией. По состоянию на 22 мая в войсках было 53 единицы Leopard 2A7V.

По словам источников издания, список также содержит информацию, какие модели подходят для доставки в Украину. Можно предположить, что Бундесвер может передать 19 моделей Leopard 2A5. Согласно списку, сейчас они используются для имитации вражеских сил в центре боевой подготовки армии. Военные говорят, что могут обойтись без моделей 2А5, поскольку они используются только на учениях.