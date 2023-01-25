ВОЙНА В Украине Марокко стало первой страной Африки, оказавшей военную помощь Украине - модернизированные танки Т-72Б уже на фронте

2023-01-25 12:28

Королевство Марокко стало первым государством в Африке, оказывающим военную помощь нашей стране. В частности страна передала Украине танки Т-72Б.

Как сообщает Menadefense, эти танки проходили модернизацию в Чехии и около 20 единиц танков уже были отправлены на поле боя.

В общей сложности на вооружении армии Марокко находилось 148 танков Т-72, 136 единиц Т-72Б и 12 танков Т-72БК.

По данным издания, решение Марокко о поставках танков Украине было принято еще на встрече Рамштайна 26 апреля 2022 года, организованной руководством США.

НАША СПРАВКА:

Т-72 - самый массовый танк второго поколения. Принят на вооружение в Вооружённых Силах совка в 1973 году. Состоит на вооружении стран СНГ, экспортировался в государства Варшавского договора, Финляндию, Индию, Иран, Ирак, Сирию. Модификации Т-72 выпускались по лицензии в Югославии (M-84), Польше (PT-91), Чехословакии и Индии, которые их экспортировали.