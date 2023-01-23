ВОЙНА В Украине Для ударов по Крыму: в Конгрессе США призвали передать Украине ракеты ATACMS

2023-01-23 17:30

Соединенным Штатам необходимо отправить в Украину оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS дальнего радиуса действия.

Об этом заявил в интервью ABC News глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол.

По его словам, украинские вооруженные силы смогут совершать атаки на Крым и выгнать российских захватчиков.

«Украина нуждается в ATACMS дальнего радиуса действия для ударов по Крыму», — сказал он.

Республиканец отметил, что украинцы ранее успешно осваивали все виды вооружений, предоставленные США.

«ПЗРК Stinger, ПТРК Javelin, РСЗО HIMARS. Они побеждают, когда мы даем то, что им нужно», — сказал Маккол.

Он также призвал отправить Украине хотя бы один танк Abrams. Поскольку такое решение Белого дома сможет создать эффект домино, чтобы подтолкнуть другие страны передать Украине танки Leopard 2.

«Если мы объявим, что собираемся дать танки Abrams, хотя бы один, это приведет к… Как я слышал, Германия ожидает, что мы возьмем инициативу» , — заявил Маккол.