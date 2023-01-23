ВОЙНА В Украине В море под флагом Украины впервые вышли переданные Британией корабли

2023-01-23 21:00

В море под желто-синим флагом впервые вышли два минных корабля класса Sandown, которые Великобритания передала Украине в 2021 году.

Корабли назвали в честь Черкасс (бывший HMS Shoreham) и Чернигова (бывший HMS Grimsby), сообщает UK Defense Journal. Сейчас корабли тренируются у берегов Шотландии.

Во время учений экипаж овладевает системами судов. В настоящее время они базируются за пределами Росайта из-за недавних работ по модификации.

Корабли класса Sandown предназначены для обезвреживания мин на мелководье в прибрежных водах. Суда изготовлены из армированного стекловолокном пластика, чтобы уменьшить их магнитные и акустические сигнатуры, что затрудняет их обнаружение минами. Также корабли могут быть оснащены дистанционно управляемыми машинами для обезвреживания мин.

Передача кораблей состоялась в рамках перехода Королевского флота на автономные платформы для шахтных охотничьих работ.

"В ближайшее время ВМС Украины ожидают передачи в свой состав двух кораблей типа Sandown, которые сейчас находятся в составе Королевских ВМС Великобритании, после их полной ревизии, ремонта, модернизации, дооборудования и соответствующей подготовки ВМС Украины. Кроме того, по требованиям ВМС Украины будет построено восемь ракетных катеров, первые два из которых будут построены непосредственно в Великобритании, а другой уже в Украине. Планируется также помощь Великобритании в строительстве военно-морских баз на Азовском и Чорном морях", - прокомментировали тогда в ВСУ.

Посольство Великобритании в Киеве еще в 2021 году заявило, что на борту HMS DEFENDER в Одессе министр оборонных закупок СК Джереми Куин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк подписали важный Меморандум по реализации проектов военно-морского партнерства между консорциумом британской промышленности и ВМС.

"Меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей Великобритании и Украины, строительство двух военно-морских баз. Это следующий шаг в развитии двустороннего сотрудничества между Великобританией и Украиной по укреплению ВМС Украины, которое сталкивается с постоянными опасностями в Черном и Азовском морях", – говорилось в сообщении.