ВОЙНА В Украине В Украине возросло производство электроэнергии, но дефицит пока сохраняется

2023-01-25 13:34

В Украине потребление электроэнергии сохраняется на уровне предыдущего дня. Производство незначительно увеличилось, но дефицит мощности остается существенным, сообщает Укрэнерго.

Указано, что производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление. Поэтому ко всем облэнерго доведены лимиты потребления, которые действуют в течение суток. Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения.

В Укрэнерго отметили, что благодаря восстановлению линии 330 кВ, увеличилась надежность выдачи мощности одной из электростанций на юго-востоке страны.

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