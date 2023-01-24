ВОЙНА В Украине Производство увеличилось, но дефицит остается существенным: какая ситуация со светом в Украине

2023-01-24 18:00

В Украине потребление электроэнергии сохраняется на уровне понедельника. Производство незначительно увеличилось, но дефицит мощности остается существенным.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

При этом производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.

Ко всем облэнерго доведены лимиты потребления, которые действуют в течение суток. Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения.

Кроме того, сообщается, что "Укрэнерго" восстановило линию 330 кВ, поэтому увеличилась надежность выдачи мощности одной из электростанций на юго-востоке страны.