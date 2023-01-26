ВОЙНА В Украине Над Киевом военные сбили все 20 вражеских ракет, - КМВА

2023-01-26 16:30

В воздушном пространстве Киева зафиксировали около 20 вражеских ракет разного типа. Все цели сбили силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram.

По предварительным данным, в результате ракетной атаки в столице погиб 55-летний мужчина, еще два человека ранены.

Объекты инфраструктуры Киева работают в штатном режиме. Воздушная тревога в столице продолжается из-за активности российской авиации в Беларуси.

"В настоящее время воздушная тревога продолжается. Она связана со взлетом в Беларуси потенциального носителя ракет "Кинжал" - истребителя Миг-31 и самолета управления А-50", - говорится в сообщении.

Напомним, утром в Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы в Днепровском районе.

Позже власти сообщили, что часть вражеской ракеты упала на здание в Голосеевском районе, в результате чего погиб мужчина, два человека пострадали.