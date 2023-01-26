В воздушном пространстве Киева зафиксировали около 20 вражеских ракет разного типа. Все цели сбили силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram.
По предварительным данным, в результате ракетной атаки в столице погиб 55-летний мужчина, еще два человека ранены.
Объекты инфраструктуры Киева работают в штатном режиме. Воздушная тревога в столице продолжается из-за активности российской авиации в Беларуси.
"В настоящее время воздушная тревога продолжается. Она связана со взлетом в Беларуси потенциального носителя ракет "Кинжал" - истребителя Миг-31 и самолета управления А-50", - говорится в сообщении.
Напомним, утром в Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы в Днепровском районе.
Позже власти сообщили, что часть вражеской ракеты упала на здание в Голосеевском районе, в результате чего погиб мужчина, два человека пострадали.