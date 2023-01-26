ВОЙНА В Украине В Турции заявили, что поддерживают расширение НАТО, но есть условие

2023-01-26 21:30

 

Совет национально безопасности Турции заявил, что поддерживает политику "открытых дверей" НАТО. Вместе с тем там отметили, то государства, желающие вступить в военный блок, также должны действовать в соответствии с законом и духом Альянса.

В частности, в Турции подчеркнули, что страны должны выполнять свои обязательства конкретными шагами по борьбе с террористическими организациями. Об этом сообщает пресс-служба Совбеза Турции.

На заседании Совбеза под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что власти решительно осуждают нападения, которые являются проявлением антиисламского расизма и направлены на святые ценности миллиардов людей.

Кроме того, была высказана критика в адрес тех, кто продвигает и защищает действия, которые не могут объясниться демократией и свободой слова.

Напомним, между Турцией и Швецией разразился серьезный скандал, причиной которого стало сожжение Корана в Стокгольме. В свою очередь возле консульства Швеции в Стамбуле прошла массовая акция, на которой был сожжен флаг Швеции.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал новое заявление о членстве Швеции в НАТО. По его словам, позиция Стокгольма по отношению к курдам, которых Анкара считает террористами, замедляет процесс вступления страны в Альянс.

В свою очередь в Стокгольме заявили, что не могут выполнить тех требований, которые Турция предъявляет к условию разблокирования вступления Швеции и Финляндии в НАТО. В Хельсинки же заявили, что не согласятся с тем, чтобы ратификацию вступления двух стран завершали отдельно.

subscriber subscriber

Еще по теме

Залужный о скандале в Минобороны: Перекладывание вины подчиненных на руководителей вредит делу и противоречит принципам НАТО

2023-01-26 19:00

Глава Минобороны Германии после встречи с генсеком НАТО: ситуация по танкам не изменилась

2023-01-24 19:00

Некоторые госкомпании Китая могут оказывать роССии поддержку в войне с Украиной: у США есть доказательства – Bloomberg

2023-01-24 17:30

Спикер Госдумы угрожает НАТО ядерным оружием, "которое уничтожит их страны"

2023-01-22 19:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В ISW назвали самое вероятное направление нового роCCийского наступления

2023-01-26 22:00

В Турции заявили, что поддерживают расширение НАТО, но есть условие

2023-01-26 21:30

"Леопарды" на свободе. Cколько танков пообещали Украине западные партнеры

2023-01-26 21:00

"Прямая вовлеченность в конфликт": у путина отреагировали на поставки танков в Украину

2023-01-26 20:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В ISW назвали самое вероятное направление нового роCCийского наступления 2023-01-26 22:00
В Турции заявили, что поддерживают расширение НАТО, но есть условие 2023-01-26 21:30
"Леопарды" на свободе. Cколько танков пообещали Украине западные партнеры 2023-01-26 21:00
"Прямая вовлеченность в конфликт": у путина отреагировали на поставки танков в Украину 2023-01-26 20:30