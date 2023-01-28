ВОЙНА В Украине ISW сообщил вероятные направления нового наступления роCCиян

2023-01-28 09:00

В Институте изучения войны (ISW) предполагают, что запланированное наступление россиян будет происходить в Луганской области или в районе Угледара в Донецкой области.

Источник: ISW

Детали: Инсайдеры Кремля сообщили агентству Bloomberg, что президент России Владимир Путин готовит новое наступление (чтобы вернуть инициативу на поле боя), которое может начаться уже в феврале или марте 2023 года.

Как отмечают военные эксперты, недавние ограниченные российские наземные атаки в Запорожской области могут иметь цель распылить украинские силы и создать условия для наступления в Луганской области.

Кроме того, Россия передислоцирует части 2-й мотострелковой дивизии из Беларуси в Луганскую область.

Это, по мнению аналитиков, свидетельствует о том, что запланированное российское наступление, о котором идет речь, скорее всего, направлено на Луганскую область, хотя оно также может произойти в районе Угледара к западу от Донецка.

В ISW считают крайне маловероятным, что это новое наступление будет направлено на север Украины со стороны Беларуси.

В отчете указывают и на то, что Кремль подтвердил, что Путин осуществляет превентивное помилование осужденных, участвующих в войне РФ в Украине.

По предварительной оценке ISW, эти превентивные президентские помилования могут способствовать дальнейшей вербовке в колониях и, вероятно, дают ЧВК "Вагнер" возможность действовать более безнаказанно на поле боя.

Аналитики также отмечают, что расследование российского оппозиционного издания подтвердило, что российские власти депортируют детей из оккупированной Херсонской области в оккупированный Крым.

Речь идет в отчете института и о том, что российские официальные лица опровергли отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о взрывах на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) 26 января.

Российское военное командование, вероятно, пытается ограничить освещение фронтовых событий милблогерами, чтобы восстановить контроль над российским информационным пространством в преддверии возможного нового наступления.

Оно, предполагают аналитики, возможно, также пытается восстановить свои предыдущие неудачные попытки цензуры, направленные на сообщество критически настроенных военных блогеров.

По мнению экспертов, усилия Министерства обороны России ограничить доступ военных блогеров к армии не остановит всю критику этих блогеров в Интернете.

"Тактика МО РФ по подавлению информации с фронта создаст вакуум в информационном пространстве, который заполнят связанные с "Вагнером" военные блогеры, питающие неприязнь к МО РФ. Использование Россией нетрадиционных военных формирований также подорвет эффективность регулирования" - заключают в отчете института.

Основные выводы ISW за 27 января: