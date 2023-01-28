ВОЙНА В Украине У Шольца озвучили позицию Германии по освобождению Крыма

2023-01-28 21:00

 

В Берлине озвучили позицию по освобождению оккупированного Крыма с помощью переданной Украине техники после решения по танкам Leopard 2.

Об этом пишет "Хвиля" со ссылкой на NTV.

Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт подчеркнул, что полуостров Крым является частью Украины, как и другие временно оккупированные Россией территории. И на данный момент украинцы борются за выход на международно признанные границы 1991 года.

Исходя из этого Украина имеет полное право отвоевать Крым, который Россия аннексировала в 2014 году.

"Конечно, заявление о том, что это наше и что мы должны снова его контролировать, совершенно законно", - отметил он.

Из слов Кюнерта, Берлин разделяет позицию Киева по освобождению украинских территорий, в том числе Крыма. Однако добавляет, что деоккупировать полуостров военным путем на сегодняшний день не представляется невозможным, учитывая то, что части Запорожской и Херсонской областей находятся временно в оккупации.

Напоминаем, что по словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, танки Leopard прибудут в Украину быстрее американских Abrams.

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