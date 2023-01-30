ВОЙНА В Украине Решающей территорией для этой войны является Крым — Ходжес

2023-01-30 21:00

Новый этап войны может перенести борьбу на территорию, жизненно важную для российского военного потенциала в Украине и которую ценит российский президент Владимир Путин — Крым. Об этом заявил бывший командующий армии США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью Insider.

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“Украинское правительство знает, что оно не может согласиться с тем, чтобы Россия сохранила контроль над полуостровом. Ближайшие несколько месяцев Украина установит условия для возможного освобождения Крыма. Киев никогда не будет в безопасности и не сможет восстановить свою экономику, пока РФ сохраняет за собой Крым”, — отметил Ходжес.

Он отметил, что ВСУ необходимо получить от союзников танки и высокоточное ударное оружие большой дальности, чтобы изгнать российские войска с полуострова.

Напомним

Берлин не будет устанавливать ограничений на территории, которые Украина может освободить с помощью немецких танков. В частности, это касается временно оккупированного Крыма, сообщил генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Кевин Кюнерт.