ВОЙНА В Украине Украина должна сделать все, чтобы до лета вернуть Крым, - Буданов

2023-01-31 17:00

 

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Украина должна сделать все для того, чтобы вернуть временно оккупированный Крым до лета.

Об этом сообщил Кирилл Буданов в интервью Washington Post.

При этом на вопрос, считает ли он, что введение украинских войск в оккупированный Крым будет побуждать президента РФ Владимира Путина применить ядерное оружие, начальник ГУР МО Украины отметил:

"Это неправда. И Крым нам вернут. Я вам больше скажу: все началось в Крыму в 2014 году и на этом все закончится. Это тактика устрашения. Россия – страна, от которой можно ожидать многого, но не откровенного идиотизма. Простите, но этого не произойдет".

Буданов убежден, что нанесение ядерного удара приведет не просто к военному поражению России, а к ее распаду. И в Москве хорошо об этом знают.

Кроме того, начальник ГУР МО прогнозирует, что в этом году Россия сосредоточится на оккупации большей территории в Донецкой и Луганской областях. Однако новое наступление из Беларуси он назвал маловероятным.

Напомним, ранее генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес вновь повторил свой прогноз о том, что Украина освободит оккупированный Россией Крым уже к концу августа 2023 года.

Также ранее Буданов отмечал, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем - сочетанием военной силы и дипломатии.

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