ВОЙНА В Украине "Их очень много": Резников анонсировал прибытие западных танков уже "скоро"

2023-02-04 09:00

 

По словам министра, танковая коалиция создана и расширяется.

Он отметил, что "танковая коалиция" в поддержку Украины официально создана и активно развивается. 

"Скоро мы с радостью будем приветствовать "Леопарды", "Челленджеры" и "Абрамсы" на украинской земле. Их очень много", – заявил министр.

Резников не уточнил, когда конкретно наступит "скорое время" и сколько именно танков подразумевается под "очень много".

Поставки танков в Украину

После длительных дебатов западные страны анонсировали в январе масштабные поставки танков в Украину. По подсчетам украинского посла во Франции, в целом обещано более 320 бронемашин из разных стран.

Однако приедут они не все одновременно. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, в первой волне поставок ожидается 120-140 танков. В то же время президент Зеленский отметил, что Украине нужно до 500 боевых машин этого типа.

Как ожидается первые танки прибудут в Украину уже в марте.

3 февраля стало известно, что Германия готова поставить Украине еще 88 танков "Леопард" первого поколения. Хотя это и старые танки, это всё равно уже дополнительное количество к тому, что было объявлено ранее.

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