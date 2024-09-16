ВОЙНА В Украине «При поддержке танков и истребителей». ВСУ продвигаются в Курской области на новом направлении — Forbes

2024-09-16 16:05

То, что сначала казалось коротким и неглубоким наступлением, на самом деле переросло в нечто гораздо более опасное для российского контроля над Курской областью.

Об этом пишет издание Forbes, анализируя ситуацию на новом участке фронта в Курской области после того, как на минувшей неделе ВСУ прорвали оборону ВС РФ на еще одном участке российско-украинской границы.

Как отмечает автор публикации, украинские танки вошли в поселок Веселое, а истребитель-бомбардировщик ВВС Украины сбросил управляемую по спутнику планирующую бомбу на здание, в котором, вероятно, находились российские военные.

Также в Forbes акцентируют внимание, что в российском гарнизоне вокруг Веселого находится большое количество плохо обученных молодых призывников, которые, согласно политике Кремля, не должны участвовать в боевых действиях.

Отмечается, что сильная зависимость северной группировки российских войск от призывников для первоначальной обороны против главного украинского удара в Курской области, начавшегося в августе, является одной из причин, по которой украинцам удалось так быстро продвинуться.

«Это зловещий знак для русских, что их оборонительные усилия в Веселом, по-видимому, также зависят от неподготовленных молодых людей», — констатируют в Forbes.

В то же время, подчеркивает автор статьи, участвующие в боях украинцы являются закаленными в боях добровольцами, которых поддерживают танки, беспилотники и военные самолеты.

Наступление ВСУ в Курской области

12 августа президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил проведение операции Сил обороны в Курской области РФ.

Он подчеркнул, что цель операции, которая началась 6 августа, — освободить приграничные территории Украины от российских войск, которые регулярно обстреливали Сумскую область.

27 августа Зеленский заявил, что Украина не оккупирует Курскую область России, операция ВСУ в регионе лишь препятствует планам россиян создать буферную зону на украинской территории.

2 сентября Зеленский сообщил, что операция в Курской области идет по плану и выполняет свои задачи.

6 сентября президент Украины заявил, что ВСУ контролируют 1300 квадратных километров в Курской области, где находится более 100 населенных пунктов.

7 сентября издание Financial Times со ссылкой на заявления руководителей разведывательных служб отмечало, что Курская операция ВСУ «посеяла сомнения среди российской элиты».

11 сентября аналитический портал DeepState сообщил, что российские войска начали активные штурмовые действия в Курской области. По этим данным, россияне пытаются атаковать украинские силы с нескольких направлений.

12 сентября, украинские войска при поддержке беспилотников и танков прорвали новый участок российской границы к западу от контролируемых Украиной территорий в Курской области.