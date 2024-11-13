Энергетики анонсировали отмену отключений для промышленности

В течение дня 13 ноября действуют ограничения электроэнергии для промышленности, но вечером их отменят.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"Вечером, после устранения замечаний к работе оборудования - ограничения будут отменены", - говорится в сообщении.
В энергокомпании призвали рационально использовать электроэнергию, особенно в часы максимального потребления и призвали бизнес импортировать электричество, чтобы избежать вынужденных ограничений мощности.
В то же время, напомнили в "Укрэнерго", что никаких ограничений для бытовых потребителей не предвидится.
Напомним:
Из-за дефицита мощности в энергосистеме, на территории Украины вводят графики ограничения мощности (ГОП).
В среду, 13 ноября, в Киеве ограничат потребление электроэнергии для бизнеса.