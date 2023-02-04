ВОЙНА В Украине Разрешат ли Украине применять ракеты GLSDB по Крыму: ответ Пентагона

2023-02-04 15:00

Дальность нового типа оружия, которое получит Украина, позволяет доставать до Крыма с нынешней линии фронта.

Украина самостоятельно может решать, как использовать предоставленное оружие для изгнания российских оккупантов со своих территорий. Об этом заявил представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер во время пресс-конференции.

В ходе сессии вопросов один из журналистов поинтересовался у спикера, разрешено ли Украине использовать передаваемые дальнобойные снаряды GLSDB к установкам HIMARS для нанесения ударов по объектам оккупантов в Крыму.

Райдер ответил уклончиво, но его ответ не содержал намеков на существование подобного запрета.

"Что касается украинских планов по операциям, то очевидно, что это их решение. Они (украинцы - ред.) главные в этом", – заявил он.

Генерал отметил, что обсуждать с журналистами возможные будущие операции он не будет.

Поставки дальнобойных боеприпасов в Украину

1 февраля СМИ сообщили, что в новый пакет американской военной помощи Украине войдут дальнобойные снаряды GLSDB для установок HIMARS. Их дальность стрельбы – 150 км, что значительно больше дальности уже имеющихся у Украины боеприпасов с дальностью в 80 км.

Позднее СМИ уточнили, что эти дальнобойные боеприпасы будут поставлены в Украину лишь через 9 месяцев. Их не будут брать со складов, а произведут новые специально для Украины.

3 февраля власти США официально объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на общую сумму в 2,2 миллиарда долларов. В него вошли и боеприпасы GLSDB. При этом сроки поставки официально озвучены не были.