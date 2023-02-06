ВОЙНА В Украине Верховная Рада одобрила продление сроков действия военного положения и общей мобилизации

2023-02-06 15:37

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки одобрил проекты законов №8419/8420 об указах президента о продлении сроков действия военного положения и общей мобилизации. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

По его данным, проекты законов были поддержаны единогласно.

"Это не финальная стадия. Еще голосование в парламенте, которое состоится в ближайшее время", – отметил нардеп.

Железняк добавил, что это будет уже шестое голосование Рады за военное положение с начала войны. До этого депутаты уже одобряли подобные решения: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября.

Ранее в понедельник стало известно, что президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроекты об утверждении указов о продлении срока действия военного положения и о продлении срока проведения общей мобилизации.