ВОЙНА В Украине В Украине растет потребление электроэнергии: в "Укрэнерго" назвали причину

2023-02-06 20:00

В Украине сохраняется дефицит мощности электроэнергии

Из-за существенного похолодания в Украине растет потребление электроэнергии. Следовательно, в стране сохраняется дефицит мощности, особенно ощутимый в утренние и вечерние часы.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

В компании отмечают, что объем электричества пока недостаточен для предоставления его в полном объеме. В частности, ограничения сохраняются в Одесской, Киевской областях и Киеве.

"В результате 13 ракетных и 15 дроновых атак россии на энергосистему Украины повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. "Укрэнерго", производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Последствия российских атак ощутимы не только под время попаданий, но и, к сожалению, через некоторое время после этого", — говорится в сообщении.

Известно, что в результате масштабной аварии на подстанции НЭК «Укрэнерго», в Одессе и близлежащих районах продолжаются аварийные отключения.

Кроме того, объекты критической инфраструктуры должны постепенно перейти на альтернативные источники питания, что на данном этапе позволит высвободить определенный объем мощности и направить его для бытовых потребителей. атак.

Также «Укрэнерго» предоставил новые ограничения потребления электроэнергии на следующий день с 06:00 до 24:00.