ВОЙНА В Украине Войска рф спешат с наступлением на Украину, у них есть приоритетная цель: в ISW оценили риски

2023-02-08 16:30

Россия готовится к наступлению в Украине в ближайшие месяцы, в том числе на стратегическом уровне. При этом ее командование может спешить с началом крупномасштабной наступательной операции по захвату Донецкой области в нереальные сроки и, вероятно, без достаточной боевой мощи.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 7 февраля. Как напоминают аналитики, накануне министерство обороны Великобритании оценило, что РФ, скорее всего, пыталась начать крупную наступательную операцию по выходу на административные границы Донетчины с начала января, но ей удавалось продвигаться только на несколько сотен метров в неделю.

Такой медленный темп британские военные объяснили нехваткой у войск РФ боеприпасов и отсутствием маневренных частей, необходимых для успешного и быстрого наступления.

Россия вряд ли сможет нарастить боевую мощь, необходимую для значительного влияния на исход войны, тогда как российское военное командование продолжает требовать нереалистичных и стремительных наступлений, заявили в минобороны Британии.

Таким же образом ISW ранее оценила, что Москва, возможно, снова планирует решительное наступление, основываясь на ошибочных предположениях о своих военных возможностях, и, вероятно, ей не хватает боевой мощи на проведение более чем одной крупной наступательной операции.

ISW также отмечает, что Россия в декабре давала признаки подготовки к наступлению в начале 2023 года, но соотношение времени и расстояний может помешать ей быстро и широкомасштабно наступать, поскольку Украина приближается к грязному весеннему сезону, непригодному для маневренной войны.

При всем этом российские пропагандисты выражают беспокойство относительно неспособности РФ выдержать быструю и многостороннюю решительную наступательную операцию в установленные сроки. Одни предупреждают, что войска РФ могут попасть в ловушку, пытаясь начать многочисленные атаки, как они это сделали весной 2022 года, другие советуют создать силы прорыва и отказаться от своей нынешней тактики небольших локальных наступлений, которые тратят боевые ресурсы России на "захват полей".

ISW ранее оценил, что попытки России провести разрушительные атаки еще больше подрывают устойчивость крупного наступления.