Политика Маск опроверг данные о том, что ежемесячно передает 45 млн долларов на кампанию Трампа

2024-07-26 18:28

Основатель и генеральный директор Tesla Илон Маск опроверг сообщения о якобы ежемесячных пожертвованиях в размере 45 миллионов долларов в поддержку президентской кампании Дональда Трампа. Об этом пишет Independent.



"Тому, о чем пишут в СМИ, просто далеко до действительности. Не жертвую я Трампу 45 миллионов долларов ежемесячно."



Маск объяснил, что создал фонд America PAC для поддержки Трампа, поскольку Республиканская партия лучше отвечает его взглядам на свободу и меритократию. Он также отметил, что не разделяет превозношение Трампа, однако признает за ним мужество во время покушения.



На платформе X Маск отметил, что делает пожертвования в America PAC, однако куда более меньшие. По его словам, ключевые ценности фонда - поддержка меритократии и индивидуальной свободы, а республиканцы в большинстве своем поддерживают именно эти принципы.