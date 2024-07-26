Жизнь Украина и США работают над обновлением всей украинской энергосистемы

2024-07-26 12:29

Украина и США работают над дорожной картой для послевоенной энергосистемы нашей страны. Она включает безопасные технологии ядерной энергетики и возобновляемые источники энергии. Об этом сообщила министер энергетики США Дженнифер Гранхольм в интервью Reuters.

"Украинцы находятся под постоянной под угрозой. Поэтому мы должны помочь им пройти этот период времени, укрепить существующие активы", - сказала Гранхольм.

Она добавила, что вместе с украинскими властями США разрабатывают план того, как будет выглядеть украинская энергосистема после окончания войны.

"Это могут быть микрореакторы. Это могут быть малые модульные реакторы (SMRs.). Это, безусловно, будет распределено солнечное и ветровое поколение в сочетании с аккумуляторами", - сказала она.

Гранхольм отметила, что новые ядерные мощности могут стать частью будущей энергосистемы, если они будут спроектированы безопасным способом.

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