Украина и США работают над обновлением всей украинской энергосистемы

Украина и США работают над дорожной картой для послевоенной энергосистемы нашей страны. Она включает безопасные технологии ядерной энергетики и возобновляемые источники энергии. Об этом сообщила министер энергетики США Дженнифер Гранхольм в интервью Reuters.
"Украинцы находятся под постоянной под угрозой. Поэтому мы должны помочь им пройти этот период времени, укрепить существующие активы", - сказала Гранхольм.
Она добавила, что вместе с украинскими властями США разрабатывают план того, как будет выглядеть украинская энергосистема после окончания войны.
"Это могут быть микрореакторы. Это могут быть малые модульные реакторы (SMRs.). Это, безусловно, будет распределено солнечное и ветровое поколение в сочетании с аккумуляторами", - сказала она.
Гранхольм отметила, что новые ядерные мощности могут стать частью будущей энергосистемы, если они будут спроектированы безопасным способом.