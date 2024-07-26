Политика В Конгрессе США считают, что Трамп действительно сможет быстро положить конец войне в Украине

2024-07-26 13:30

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что Дональд Трамп в случае избрания его президентом США мог бы продемонстрировать силу и закончить войну россии против Украины с помощью телефонного звонка. Об этом сообщает ABC News.

"Я очень уверен в том, что президент Трамп сможет положить конец этому конфликту, потому что он будет демонстрировать силу. Мы сохраняем мир силой. У нас этого не было за три с половиной года администрации Байдена. Все было с точностью до наоборот", - отметил он.

Джонсон напомнил заявление Трампа о том, что россия не вторгалась в Украину во время его администрации.

"У нас не было конфликта в Израиле, войны в Израиле, как сейчас, потому что Иран был усилен при Байдене. У нас не было Китая, который действовал бы так провокационно, как сейчас, по всему миру… Трамп имеет возможность поднять трубку и выразить угрозы и требования противникам по всему миру, на которые они обращают внимание, потому что они его в определенной степени боятся. В этом есть реальная ценность", - заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.