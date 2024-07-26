Испания запретила вход в свои порты даже деревянным парусникам рф

Парусный фрегат под флагом рф не пустили на фестиваль в испанском порту Виго. Об этом сообщил капитан судна Владимир Мартусь, пишет Радио Свобода.
По словам капитана, парусник, на борту которого находятся 15 человек, включая трех подростков, не пускают в испанские порты. Запасов еды на корабле осталось на три-четыре дня.
Ранее судно не пустили во французский порт Брест на морской фестиваль, проходивший 12-17 июля.
Запрет на вход в порты был принят в связи с 14 пакетом санкций Европейского Союза против россии, которые распространяются даже на исторические суда-реплики.
34-метровый деревянный трехмачтовый фрегат Штандарт является копией фрегата 1703 года. Он был спущен на воду в 1999 году.