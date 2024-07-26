Мир Испания запретила вход в свои порты даже деревянным парусникам рф

2024-07-26 14:35

Парусный фрегат под флагом рф не пустили на фестиваль в испанском порту Виго. Об этом сообщил капитан судна Владимир Мартусь, пишет Радио Свобода.

По словам капитана, парусник, на борту которого находятся 15 человек, включая трех подростков, не пускают в испанские порты. Запасов еды на корабле осталось на три-четыре дня.

Ранее судно не пустили во французский порт Брест на морской фестиваль, проходивший 12-17 июля.

Запрет на вход в порты был принят в связи с 14 пакетом санкций Европейского Союза против россии, которые распространяются даже на исторические суда-реплики.

34-метровый деревянный трехмачтовый фрегат Штандарт является копией фрегата 1703 года. Он был спущен на воду в 1999 году.

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