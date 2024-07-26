Политика Дипломаты ЕС впервые подняли вопрос о пребывании Венгрии в составе Европейского союза

2024-07-26 17:29

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен считает, что следует задуматься о пребывании Венгрии в ЕС, если ценности этой страны так отличаются от ценностей Евросоюза. Об этом сообщает издание Iisalmen Sanomat.

Венгрия в своей двусторонней дипломатии не должна представлять или создавать впечатление, что она представляет ЕС, когда ее премьер-министр Виктор Орбан, например, посещает москву и Пекин, подчеркнула Валтонен.

Взгляды Венгрии не соответствуют официальной линии ЕС, добавила финская чиновник.

"Конечно это дело каждой отдельной страны. Но в какой-то момент стоит спросить, является ли Европейский Союз правильной группой, если идеи настолько фундаментально отличаются от наших общих ценностей", - отметила глава МИД.

Валтонен добавила, что не посылает Венгрии сигнал о том, что страна должна пересмотреть свое членство в ЕС.