ВОЙНА В Украине Не только оружие! Латвия готовит очередную партию медицинского оборудования для Украины

2023-02-10 12:29

Министр здравоохранения Латвии Лига Меньгелсоне сообщила о подготовке очередной партии медицинского оборудования для Украины. Об этом она рассказала во время встречи с послом Украины в Латвии Александром Мищенко, пишет Delfi.

По ее словам, Украине передадут инфузионные насосы, аппараты ИВЛ, мониторы пациентов - всего 185 единиц на общую сумму в почти 378 000 евро.

Медоборудование будет поставлено в Украину с использованием Механизма гражданской защиты Европейского союза.

Также министр и посол обсудили лечение и реабилитацию раненых украинских военных в латвийских медучреждениях. Планируется усилить сотрудничество, не только обеспечивая реабилитацию раненым, но и передавая опыт латвийских реабилитологов украинским медикам. Планируется, что медицинские услуги и реабилитацию смогут получить около 120 украинских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что Латвия отправит в Украину новую партию оружия - зенитно-ракетные комплексы Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотники.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Евросоюз одобрил предоставление Украине еще 2,5 миллиардов евро помощи

2022-11-22 13:35

Армия Болгарии примет участие в миссии ЕС по военной помощи Украине

2022-11-11 08:26

Литва отправила Украине очередную партию военной помощи – 105-мм гаубицы

2022-10-06 14:29

В ЕС решили выделить Украине еще 5 млрд евро макрофинансовой помощи

2022-09-08 10:27

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Во временно оккупированном городе осталось меньше 30% от довоенной численности населения

2023-02-10 13:33

Не только оружие! Латвия готовит очередную партию медицинского оборудования для Украины

2023-02-10 12:29

Враг в 14 раз нанес массированный террористический ракетный удар по энергосистеме Украины

2023-02-10 11:34

В ходе войны в Украине ликвидировано уже более двадцати генералов рф

2023-02-10 10:27
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Во временно оккупированном городе осталось меньше 30% от довоенной численности населения 2023-02-10 13:33
Не только оружие! Латвия готовит очередную партию медицинского оборудования для Украины 2023-02-10 12:29
Враг в 14 раз нанес массированный террористический ракетный удар по энергосистеме Украины 2023-02-10 11:34
В ходе войны в Украине ликвидировано уже более двадцати генералов рф 2023-02-10 10:27