ВОЙНА В Украине Не только оружие! Латвия готовит очередную партию медицинского оборудования для Украины

2023-02-10 12:29

Министр здравоохранения Латвии Лига Меньгелсоне сообщила о подготовке очередной партии медицинского оборудования для Украины. Об этом она рассказала во время встречи с послом Украины в Латвии Александром Мищенко, пишет Delfi.

По ее словам, Украине передадут инфузионные насосы, аппараты ИВЛ, мониторы пациентов - всего 185 единиц на общую сумму в почти 378 000 евро.

Медоборудование будет поставлено в Украину с использованием Механизма гражданской защиты Европейского союза.

Также министр и посол обсудили лечение и реабилитацию раненых украинских военных в латвийских медучреждениях. Планируется усилить сотрудничество, не только обеспечивая реабилитацию раненым, но и передавая опыт латвийских реабилитологов украинским медикам. Планируется, что медицинские услуги и реабилитацию смогут получить около 120 украинских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что Латвия отправит в Украину новую партию оружия - зенитно-ракетные комплексы Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотники.