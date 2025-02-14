Политика Дональд Трамп официально заявил, что Украина продолжит получать американскую помощь

2025-02-14 08:26

Украина продолжит получать американскую помощь, но "деньги должны быть обеспечены". Об этом накануне сказал президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме, сообщает Голос Америки.

Он заверил, что будет продолжать оказывать помощь Украине, потому что иначе "путин бы подумал, что он выиграл".

Выступая перед журналистами после телефонных разговоров с российским диктатором и президентом Украины Владимиром Зеленским, Трамп заявил, что дата встречи с путиным еще не назначена, но встречи состоятся "и здесь, и там". По его словам, первые переговоры пройдут, вероятно, в Саудовской Аравии в "не слишком отдаленном будущем".

На вопрос журналистов о помощи для Украины президент США подчеркнул, что "но деньги должны быть обеспечены". Он считает, что бывшая администрация "бессмысленно" передавала деньги Украине, а он планирует получить гарантии возврата денег.

"Наши деньги будут обеспечены. У них редкоземельные (металлы - ред.), у них есть нефть, газ и многое другое, и мы просим, ​​чтобы наши деньги были обеспечены", - сказал Трамп, добавив, что "украинцы на это согласились".

Президент США считает, что Украина получила помощь на сумму 350 млрд долларов от Вашингтона. По данным Пентагона, с начала правления администрации Джо Байдена США выделили более 66,5 млрд долларов на военную помощь Украине.

Также Трамп заявил, что, по его мнению, Европа предоставила Украине 100 млрд долларов в виде ссуды. По информации Пентагона, помощь группы Рамштайн с апреля 2022 составляет более 126 млрд долларов.