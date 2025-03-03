Политика Трамп сегодня обсудит возможные варианты действий относительно помощи Украине

2025-03-03 13:32

Президент США Дональд Трамп сегодня планирует провести встречу с чиновниками своей администрации, чтобы обсудить возможные варианты действий относительно помощи Украине. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на неназванного представителя администрации президента.

"Трамп встретится со своими высокопоставленными советниками в сфере нацбезопасности, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио и главой Пентагона Питом Хегсетом, чтобы рассмотреть и, возможно, принять ряд мер по Украине", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, речь идет, в частности, о приостановлении или прекращении американской военной помощи Украине, в том числе поставок вооружений, одобренных и оплаченных еще при администрации экс-президента США Джо Байдена.

Напомним, на прошлой неделе в МИД заявили, что Украина получает военную помощь от США в полном объеме.