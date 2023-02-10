ВОЙНА В Украине Польша готовит третий пакет энергетической помощи Украине

2023-02-10 21:36

Как сообщил замминистра иностранных дел Петр Вавжик, о предоставлении помощи должны объявить в ближайшие дни.

По его словам, польские энергетические компании организуют поставки в Украину оборудования, необходимого для энергетического сектора Украины.

Он напомнил, что первый пакет поступил в Украину из Польши в конце ноября, второй - в конце декабря. Большая часть помощи была доставлена на Хмельницкую АЭС.

Замминистра уточнил, что помощь в энергетическом секторе оказывают правительственное агентство стратегических резервов Польши и министерством климата и окружающей среды.

Вавжик подчеркнул, что Польша является координатором среди стран Евросоюза в деле поддержки Украины в энергетической сфере.