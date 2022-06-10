ВОЙНА В Украине Польша подпишет крупнейший за последние 30 лет контракт на поставку оружия Украине

2022-06-10 16:30

Польша подпишет крупнейший за 30 лет контракт на поставку оружия Украине, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, посещая предприятие польского ВПК Stalowa Wola.

"Собственно говоря, сейчас мы подписываем один из крупнейших, если не крупнейший контракт на экспорт вооружения за последние 30 лет. Продажа вооружения для украинцев, в Украину. Оружия испытанного, оружия которое очень хорошо протестировано и проверено и будет оружием, которое уже сейчас будет очень важным оружием на поле битвы вероятнее всего на востоке Украины", — сказал Моравецкий.

Напомним, ранее Польша поставила в Украину более 200 танков Т-72, это достаточное количество для формирования двух бригад. Вместе с танками в Украину доставлены несколько десятков боевых машин пехоты.

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Политтехнологу Медведчука Михаилу Погребинскому СБУ заочно объявила подозрение в госизмене 2022-06-10 13:31
Спецслужбы россии начали использовать смартфон-игры для вербовки и обмана украинских детей 2022-06-10 11:35
видео Швеция передает украинской армии компактные, но очень мощные ракетные системы Robot 17 2022-06-10 10:27