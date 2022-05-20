ВОЙНА В Украине Польша передала украинским энергетикам целый поезд с электрооборудованием

2022-05-20 20:34

Польша передала украинским энергетикам 20 вагонов с электрооборудованием. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

"Электрическое оборудование, опоры для ЛЭП, трансформаторы, генераторы, силовые кабели, переданные польскими компаниями при содействии Польской ассоциации передачи и распределения электроэнергии, переданы в семь областей Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что две первые партии помощи от польских компаний уже распределены и переданы операторам систем распределения в Киевской, Одесской, Запорожской, Луганской, Черниговской, Николаевской, Сумской областях. Третья партия ожидает распределения и передачи в регионы.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, полученное оборудование, в первую очередь, будет направлено на восстановление электросетей и энергообъектов, которые получили наибольшие повреждения из-за боевых действий.

В общей сложности помощь от польских компаний составила более 12,5 тыс. ед. оборудования, включая линейную арматуру, силовые трансформаторы, генераторы резервного питания, более 400 железобетонных опор линий электропередачи, а также более 65 км и 7,3 тонны силового кабеля и проводов.

subscriber subscriber

Еще по теме

фото Польша согласовала поставку Киеву новой партии военной помощи - получим ПЗРК Piorun

2022-02-02 13:41

Польша открыла международное железнодорожное сообщение

2020-06-23 13:42

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В Харьковской области оккупанты насиловали даже стариков и 9-летних детей, - Людмила Денисова

2022-05-20 22:12

Польша передала украинским энергетикам целый поезд с электрооборудованием

2022-05-20 20:34

В Украине уже арестовали активы и имущество роССийских компаний на миллиард долларов

2022-05-20 15:37

У Украины появился шанс стать членом НАТО минуя все формальности и требования

2022-05-20 14:29
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В Харьковской области оккупанты насиловали даже стариков и 9-летних детей, - Людмила Денисова 2022-05-20 22:12
Польша передала украинским энергетикам целый поезд с электрооборудованием 2022-05-20 20:34
В Украине уже арестовали активы и имущество роССийских компаний на миллиард долларов 2022-05-20 15:37
У Украины появился шанс стать членом НАТО минуя все формальности и требования 2022-05-20 14:29