ВОЙНА В Украине Польша передала украинским энергетикам целый поезд с электрооборудованием

2022-05-20 20:34

Польша передала украинским энергетикам 20 вагонов с электрооборудованием. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

"Электрическое оборудование, опоры для ЛЭП, трансформаторы, генераторы, силовые кабели, переданные польскими компаниями при содействии Польской ассоциации передачи и распределения электроэнергии, переданы в семь областей Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что две первые партии помощи от польских компаний уже распределены и переданы операторам систем распределения в Киевской, Одесской, Запорожской, Луганской, Черниговской, Николаевской, Сумской областях. Третья партия ожидает распределения и передачи в регионы.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, полученное оборудование, в первую очередь, будет направлено на восстановление электросетей и энергообъектов, которые получили наибольшие повреждения из-за боевых действий.

В общей сложности помощь от польских компаний составила более 12,5 тыс. ед. оборудования, включая линейную арматуру, силовые трансформаторы, генераторы резервного питания, более 400 железобетонных опор линий электропередачи, а также более 65 км и 7,3 тонны силового кабеля и проводов.