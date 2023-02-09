Украина ведет переговоры с немецким концерном Rheinmetall о поставках танков Panther. Это самый современный немецкий танк.
Об этом сообщил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Handelsblatt.
"Мы ведем переговоры с Киевом об экспорте Panther", - сказал он.
Паппергер также добавил, что Украина заинтересовалась новыми боевыми машинами пехоты Lynx.
Отмечается, что прошлым летом компания Rheinmetall представила Panther на выставке в Париже. Тогда его назвали самым сильным боевым танком в мире. Украина может стать первой страной, которая приобретет этот танк.
Пока Rheinmetall имеет демонстрационную модель Panther. Но директор компании отмечает, что поставки могут быть уже через 15-18 месяцев. Танки могут быть собраны в Германии или Венгрии.
Для экспорта этих танков Украине также необходимо получить одобрение Германии, как это было с Leopard.
Напомним, недавно Германия выдала разрешение на экспорт в Украину танков Leopard 1A5.