ВОЙНА В Украине Украина готова применить британские ракеты для удара по Крыму — The Times

2023-02-11 10:00

 

Украина готова использовать британские ракеты большой дальности для нанесения ударов по временно оккупированному Россией Крыму.

Об этом пишет The Times.

Издание отмечает, что британский премьер Риши Сунак пообещал предоставить Украине больше военной помощи. Сейчас, по данным The Times, ведутся дискуссии о том, должна ли эта помощь включать противокорабельные ракеты Harpoon или Storm Shadow класса "воздух-земля".

The Times напомнила о словах Зеленского, что оружие большей дальности западных союзников нанесет удар "вглубь оккупированных территорий".

Источники в украинской обороне подтвердили The Times, что Киев готов использовать дальнобойные ракеты для ударов по Крыму.

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роССийские войска понесли тяжелые потери возле Бахмута и Угледара - британская разведка 2023-02-11 09:00
фото США перекинули озброєний сотнею крилатих ракет есмінець USS Nitze до Чорного моря 2023-02-10 22:12