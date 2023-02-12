ВОЙНА В Украине Зеленский назвал срок вступления Украины в ЕС и НАТО — подробности

2023-02-12 22:00

Президент Владимир Зеленский предположил, что Украина вступит в Европейский союз и НАТО уже через два года.

Такой прогноз он озвучил на встрече с топ-менеджерами компании JP Morgan.

Владимир Зеленский отметил, что Украина уже получила статус кандидата в члены ЕС, поскольку выполнила большую работу и уже провела ряд реформ, несмотря на войну. Некоторые «пессимисты» среди лидеров европейских стран Европы считают, что украинцам понадобится десять лет для получения официального членства, но сам президент с ними не согласен.

«Мы видим, что должны быть ЕС уже через два года. И нам нужны гарантии безопасности, мы говорим об этом и имеем план. Конечно, лучшая гарантия — это членство в НАТО, и мы считаем, что будем в НАТО раньше, чем все лидеры признают наш пакет по гарантиям безопасности правильным», — заявил Зеленский. — «Нам кажется, мы показали, насколько сильны наши люди, насколько сильно наше общество и наша армия».

Глава государства напомнил, что Украина продолжает получать от зарубежных партнеров вооружение, соответствующее стандартам НАТО, в том числе ракеты, артиллерию, системы ПВО. Все это поможет украинцам вступить в НАТО после победы в войне с россией.