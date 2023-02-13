ВОЙНА В Украине Снаряды для «Града»: Пакистан увеличил поставки боеприпасов Украине

2023-02-13 19:30

Пакистан через Германию и Польшу передает оружие Украине. В Киев уже направлены 10 тысяч реактивных снарядов для РСЗО «Град». Кроме того, Исламабад увеличил военные поставки.

Об этом сообщает The Economic Times.

Пакистан увеличил военные поставки в Украину, используя немецкий порт и польский маршрут. Для ВСУ передаются ракеты для многоствольных ракетных установок «Град».

Первая партия ракет, а это более 10 тысяч реактивных снарядов, в начале февраля 2023 года была отправлена из порта Карачи, затем через порт Эмден в Германии попадут в Украину.

Отмечается, что Исламабад регулярно поставлял оружие в Украину, хотя и просил россию о скидке на нефть в условиях экономического кризиса.

Напомним, в январе 2023 года стало известно, что Пакистан передает вооружение Украине, но под видом помощи европейских стран. Ранее поставки шли от имени Великобритании или стран Восточной Европы. А в январе была запланирована отправка боеприпасов, в том числе необходимых ВСУ 155-мм снарядов, через Польшу.